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ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

Sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.

DHA | 25.07.2019 - 10:26..
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Conroe şehrinde 6 yaşındaki Mason Lindeman, evinin bahçesinde diğer çocuklarla oynarken pitbull saldırısına uğradı.

Saldırıyı gören diğer çocuklar olay yerinden kaçarken, durumu fark eden 19 yaşındaki Grant Brown, Lindeman’ı kurtarmak için pitbulla doğru koştu.

Üzerine gelen Brown'ı fark eden köpek çocuğu bırakarak Brown'a koştu. Yerdeki 6 yaşındaki çocuk hemen ayağa kalktı ve evine doğru kaçtı.

ELİNDEN YARALANDI

Pitbullun dikkatini kendine doğru çekerek çocuğun kurtulmasını sağlayan Brown, köpeğin saldırısında elinden yaralandı.

Başından yaralanan 6 yaşındaki Mason Lindeman ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğun imdadına komşusu yetişti ViDEO

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN KOŞTUM"

Çocuğu kurtaran Grant Brown, “Fark ettiğim anda, oraya hiç düşünmeden koştum ve nasıl olduğunu bilmiyordum, sadece çocuğu köpekten kurtarmak zorunda olduğumu biliyordum” dedi.

Çocuğun annesi de Brown’a duyduğu minneti, “Sadece adama sarılmak istiyorum. Yapabileceğim bir şey yok, sadece teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

 


ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

ABD’de pitbullun saldırdığı çocuğa komşusu yetişti

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