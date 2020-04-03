Pittsburgh araştırmacıları: Koronavirüsün aşısını bulduk

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken; umut veren haber, ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi'nden geldi.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, koronavirüs için potansiyel bir aşı bulduklarına inandıklarını söyledi.

HIZLI BİR ŞEKİLDE UYGULANABİLECEK

Araştırmanın sonuçları, EBioMedicine akademik dergisinde yayınlandı. Buna göre; aşının, hastalığın yayılmasını önemli ölçüde etkileyecek kadar hızlı bir şekilde uygulanabileceği belirtildi.

FARELER ÜZERİNDE OLUMLU SONUÇ

Denemesi fareler üzerinde yapılan aşının, koronavirüse karşı başarılı şekilde antikor ürettiği bildirildi. Çalışmada görevli bilim adamları, daha önce benzer koronavirüsler SARS ve MERS üzerinde araştırma yaptıklarından dolayı hızlı hareket edebildiklerini söyledi.

Aşı çalışmasının kıdemli yazarı Andrea Gambotto, "SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili olan bu iki virüs bize, S protein adı verilen belirli bir proteinin, virüse karşı bağışıklık konusunda sonuç çıkarmak için önemli olduğunu öğretiyor." dedi. Gambotto, bu yeni virüsle tam olarak nerede savaşacaklarını bildiklerini de aktardı.

400 MİKRO İĞNELİ UFAK AŞI

Fareler üzerinde denenen söz konusu aşı, tipik grip aşılarına ilişkin geleneksel yöntemi benimsiyor. Çalışmada, bağışıklık oluşturmak için laboratuvar yapımı viral protein parçaları kullanılıyor. Uzmanlar, tek bir aşı yerine, üzerinde şeker ve protein parçalarından yapılmış 400 mikro iğne olan ufak bir aşının kullanılacağını duyurdu.

ONAYDAN SONRA İNSAN DENEMELERİ BAŞLAYACAK

Çalışmanın yazarları ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden yeni bir araştırma onayı için başvuru yapacaklarını, onay aldıktan sonra birkaç ay içinde insan üzerindeki klinik çalışmalara başlamayı umduklarını kaydetti. Aşının, yaygın kullanım için “yüksek oranda ölçeklenebilir” olacağı kaydedildi.