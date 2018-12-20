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PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı PKK'yı paniğe sevk etti. Masada, Türkiye'nin olası müdahale planı hazırda tutulurken, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için PKK'lılar eylem yaptı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 15:26..
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PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu, Suriye'den çekilme süreci başladı. Özellikle Fırat'ın doğusunda başlattığı geri dönüş, PKK'yı yalnızlığa terk etti. Bu durum teröristleri de korkuya itiyor.

PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

ABD'nin bölgeden çekilmemesi için son kozlarını oynayan PKK, Kobani'de eylem yaptı.

PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

PKK yanlısı eylemciler, Kobani'de ABD askerlerinin bulunduğu üsse, yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde, TSK'nın öldürdüğü teröristler ile teröristbaşı Apo'nun da fotoğrafını taşıyan göstericiler, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için adeta yalvardı.

PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

Sloganlar atarak üssün önüne kadar gelen göstericiler, ABD'yi ikna etmeye çalıştı.

PKK ABD'nin bölgeden çekilmesini protesto ediyor

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