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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'nin Amerika tarafından bölüneceğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 14:11..
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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu.

Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.

İRAN'DAN SONRA TÜRKİYE

Saklandığı çalılıkların arasında konuşan terörist Kalkan, Amerika'nın İran'da Türkiye'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi.

PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve "Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

KANDİL'DE TACİZ VE TECAVÜZ VAR

Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah sözler

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