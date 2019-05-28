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PKK sığınağında EYT ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

DHA | 28.05.2019 - 17:54..
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta arama yapıldı.

PKK sığınağında EYT ele geçirildi

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Aramada; sığınakta 3 pil bloğu ve çok sayıda pil,1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan kazma, çekiç, murç gibi malzemeler ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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