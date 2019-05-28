PKK sığınağında EYT ele geçirildi

1 Çeken akıntı nedir Rip ya da çeken akıntı adı verilen su hareketleri, her yıl yüzlerce insanın boğularak hayatını kaybetmesine neden oluyor.

2 Antalya'da su sıcaklığı 28 dereceye çıktı Türkiye'nin en çok turist çeken illerinin başında gelen Antalya'da sıcaktan bunalanlar plajlara akın etti.

3 Bursa'da kalıp ustası çatıdan düşerek hayatını kaybetti İnşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki usta, metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

4 Emlak Bankası gayrimenkulde yeni modeli devreye sokacak Emlak Bankası, çeşitli alanlarda faaliyetlerini artırmayı planlıyor.

5 Edirne'de 7 defineciye suçüstü Edirne’de, kendilerine ait olduğu iddia ettikleri metruk bir binada kaçak kazı yapan 1’i kadın, toplam 7 kişi gözaltına alındı.

6 Dünyadaki Mars: Wadi Rum'da çöl kampı Dünyada olmasına rağmen gerçekten başka bir gezegene adım attığını hissetmeni sağlayacak bir yere gidiyoruz. Ürdün'e bir uçak biletin var mı?