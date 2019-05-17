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PKK'lı terörist açlığa dayanamadı

Karadeniz'e sızan teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son olarak ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı terörist, teslim oldu.

İHA | 17.05.2019 - 20:25..
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PKK'lı terörist açlığa dayanamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

PKK'lı teröristlerin Karadeniz'e sızdığı bilgisi alan Mehmetçik, gecelerini gündüzlerini katarak, bölgede terörist bırakmamak için harekete geçti.

PKK'lı terörist açlığa dayanamadı

TESLİM OLDU

Doğu Karadeniz’de süren terör operasyonları sonucuna uzun süredir aranan ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı terörist, Mehmetçik'in müdahalesine dayanamadı ve Giresun’un Güce ilçesi ile Espiye ilçesini bağlayan kırsalda süren operasyonlar esnasında güvenlik güçlerine teslim oldu.

AÇLIKTAN ÖLÜYORDU

Terörist açlıktan ölmek üzereyken teslim oldu.  Teröristin sorgusu şu an devam ederken, uzun süredir aç ve yorgun olduğu görüldü. Kawa kod adlı terörist daha önce bölgedeki birçok çatışma esnasında yakalanamadan kaçmıştı. Teröristin yanında bulunduğu bilinen Aras’ kod adlı Aras Aslan adlı teröristin yakalanması için de operasyonlar sürüyor.

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