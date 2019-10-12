PKK'lılar saldırdı Alman polisi izledi

Şanlı Türk ordumuz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyor.

Bölgede Amerika'nın ve Rusya'nın desteğinden mahrum kalan YPG'ye inlerini mezar etmeye devam eden Mehmetçiğimiz, şu ana kadar 14 köyü YPG pisliğinden temizledi.

ALMAN POLİSİ PKK'LILARI KORUDU

TSK'nın başarısını ve YPG'nin çöküşününe tahammül edemeyen PKK yandaşları, Almanya'da sokakları birbirine kattı.

Son olarak Almanya'nın Villingen-Schwenningen şehrinde, terör örgütü PKK yandaşları Türk derneğine saldırdı.

Polis yürüyüş izinsiz olduğu halde eskortluk ederek müdahalede bulunmadı.

Alman polisi PKK'lılara eskortluk yaptı VİDEO