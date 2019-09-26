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PKK'ya ait füzeyi YPG gönderdi

Mardin'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Kıran-2' operasyonunda, Bagok kırsalında ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 2 Metis M-1 füze ateşleyicisini YPG'nin gönderdiği ortaya çıktı.

DHA | 26.09.2019 - 13:30..
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Mardin, Şırnak ve Batman'da 28 Ağustos'ta, 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında 22 Eylül'de 41 timle sürdürülen operasyonda, terör örgütünün cephaneliğinin yanı sıra 20 yıllık arşivi de ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında yer alan Rus yapımı 2 adet Metis M-1 füze ateşleyicisinin YPG tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

KAÇAK YOLLARLA GÖNDERİLDİ

Operasyonda ikinci kez ele geçirilen Metis M-1 füze ateşleyicisinin, terör örgütü YPG tarafından Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalına kaçak yollardan gönderildiği belirtildi.

PKK'ya ait füzeyi YPG gönderdi

2 KİLOMETRELİK MENZİLDE HEDEF VURUYOR

Bu arada güvenlik kaynakları; Metis M-1 füze ateşleyicisinin, karadan karaya ve karadan havaya atıldığını, 95 santimlik çelik zırhı delebilecek güce sahip olduğunu belirtti. Füzenin, 2 kilometrelik menzilde hedefini vurma özelliğinin de bulunduğu öğrenildi.

PKK'ya ait füzeyi YPG gönderdi

TSK'NIN ENVANTERİNDE YOK

Tripod üzerinden ateşlenen ve 15 saniye içinde fırlatılmaya hazır hale getirilebilen füze, hedefin aniden ortaya çıkması durumunda topçusu tarafından bir nesneye yaslanarak da omuzdan fırlatılabiliyor. Rus ordusunun yanı sıra Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Macaristan, Hırvatistan, Malezya, İran, Güney Kore, Suriye ve Lübnan Hizbullahı tarafından kullanılan füzenin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almadığı öğrenildi.

PKK'ya ait füzeyi YPG gönderdi

DEĞERİ 100 BİN DOLAR CİVARINDA

Termal kamera da takılabilen, yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki füzenin seri olarak da kullanılabildiği belirtildi. Başlığı saniyede 200 metre hızla seyreden füzenin değerinin ise 100 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.

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