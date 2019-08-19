İç güvenlik operasyonları kapsamında, PKK'ya ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

Hakkari, Şırnak ve Van'da jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı.

43 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Kıran Operasyonu'na katılan 129 tim; 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor. 18 Ağustos'ta başlatılan operasyonda, 43 sığınak imha edildi.

PKK'ya Kıran Operasyonu: 129 tim harekete geçti VİDEO

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

HAKKARİ İLİNDE;

"a. Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edilmiş,

b. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında, (15) mağara ve sığınak imha edilmiş,

ŞIRNAK İLİNDE;

a. Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş Yaylaları kontrol edilmiş,

b. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde (12) mağara ve sığınak imha edilmiş,

VAN İLİNDE;

a. Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav Yaylaları kontrol edilmiş,

b. Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde (16) mağara/sığınak imha edilmiş, tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve BTÖ mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir.

Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara/sığınak imha edilmiştir.

Bölgede bulunan tüm BTÖ mensuplarının tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlıkla devam edilecektir."