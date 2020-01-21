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PÖH Mersin'den Barış Pınarı harekat bölgesine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alacak olan özel hareket polisleri, Vali Ali İhsan Su’nun da katıldığı törenle dualarla bölgeye gönderildi.

İHA | 21.01.2020 - 15:27..
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Mersin'den bulunan ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen polis özel harekat ekipleri için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde, uğurlama töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen uğurlama programı kapsamında kurban kesilerek, güvenlik güçleri için dualar edildi.

PÖH Mersin'den Barış Pınarı harekat bölgesine uğurlandı

TÖRENE KATILIM GENİŞ OLDU

Yapılan duaların ardından Vali Su, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alacak polislerle tek tek vedalaştı. Uğurlama törenine; Toroslar İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik ve Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, özel harekat polisleri ve yakınları katıldı.

PÖH Mersin'den Barış Pınarı harekat bölgesine uğurlandı

"BAŞARI VE MUZAFFERİYET DİLİYORUM"

Töreninde, İdlib’e gidecek personelle tek tek ilgilenen Vali Su, özel harekat polislerine yönelik yaptığı konuşmada, "Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünyanın her yerinde barış ve huzurun sağlanması için yoğun bir gayret sarf ediliyor. Bu anlamda özel harekat polislerimize görevlerinde başarı ve muzafferiyet diliyorum." dedi.

PÖH Mersin'den Barış Pınarı harekat bölgesine uğurlandı

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