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Polis dur dedi otomobilini bırakıp kaçtı

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisten kaçamayacağını anlayınca otomobili bırakıp kayıplara karıştı.

İHA | 11.12.2018 - 01:55..
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Aksaray'da meydana gelen olayda, polis ekipleri karayolunda şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü bir süre polisten kaçmaya çalıştı.

Polis dur dedi otomobilini bırakıp kaçtı

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından polisten kaçamayacağını anlayan sürücü Aksaray Ankara Karayolu’nda bulunan bir tesise otomobili park ederek kaçtı.

Polis dur dedi otomobilini bırakıp kaçtı

Otomobili park halinde bulan polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlatırken, kimliği belirlenemeyen sürücü kayıplara karıştı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, otomobil çekici ile otoparka çektirildi.

Polis dur dedi otomobilini bırakıp kaçtı VİDEO

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