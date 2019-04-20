Polis, vahşet zanlısını bulmak için 250 kamera izledi

Akılalmaz bir aile cinayetine sebep olan katil zanlısı Mehmet Ö., polisin uzun uğraşlar sonucu elde ettiği kusursuz bir operasyonla kıskıvrak yakalandı.

"BURADAN KİMSE SAĞ ÇIKMAYACAK"

Olay, 7 Nisan'da akşamı Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden sürekli şiddet gören 3 çocuk annesi Ayla Öneker, baba evine dönerek boşanma davası açtı. Mehmet Ö. bu duruma sinirlenerek kayınvalidesinin evine gitti. Zanlı eve girer girmez, “Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdıktan sonra tabancasını ateşledi. Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi olay yerinde Reyhan İrketi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hacer İrketi ise bacağından yaralandı.

FOTOĞRAFLARLA ARANDI, KILIK DEĞİŞTİRMESİN DİYE ÖNLEMLER ALINDI

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Cinayet Bürü Amirliği deneyimli dedektiflerinden özel ekip kuruldu. Özel ekip, zanlının fabrikatör olduğu için maddi durumu iyi olduğundan Mersin'den ve Karataş'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, Hatay, Gaziantep ve Kilis'ten Suriye'ye kaçma olasılığına karşılık burada önlemler aldı. Polis, denizde balıkçı kılığına, Suriye sınırında ise Suriyeli kılığına girerek zanlının kaçmaması için önlem aldı. Ayrıca polis, zanlının fotoğraflarını da özellikle kaçma olasılığı olan iller ve ilçeler başta olmak üzere 81 ilde dağıtılarak görüldüğü yerde yakalanması talimatı verildi.

250 KAMERADAN İZLENDİ, CİNAYET OLAYININ KROKİSİ ÇIKARILDI

Adana polisi, boşanma davası açan eşini, kayınbiraderi ve baldızını öldürüp, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı 250 güvenlik kamerası izleyip kroki çıkartarak nerede saklandığını tespit edip özel harekat polisiyle baskın yaparak yakaladı.