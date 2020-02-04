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Polise ateş açan oyuncuya 16 yıl 8 ay hapis

Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç 4 suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 04.02.2020 - 15:01..
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Uyuşturucu soruşturması yürüten İstanbul polisi, Sinan Bozburun adlı şahsı takibe aldı.

Bozburun, 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir'de bir cafenin otoparkında Muhteşem Yüzyıl'da 'Behram Paşa' rolüyle tanınan Adnan Koç'a uyuşturucu olduğu düşünülen bir madde verdi.

KAFEDE BASKIN

Uyuşturucuyu alan Adnan Koç, kafeye girdikten sonra baskın yapan polis ekipleri tarafından üzerindeki uyuşturucu madde ile yakalandı. Adnan Koç ile birlikte aynı suça karıştığı tespit edilen kardeşi Ahmet Koç'un üst aramasında da yine uyuşturucu maddeye rastlandı. Mekanda bulunan diğer kardeş Mehmet Hayri Koç da polis ekiplerince gözaltına alınmaya çalışıldı.

Polise ateş açan oyuncuya 16 yıl 8 ay hapis

90 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ancak bu sırada üç kardeş, polislerin silahını alarak onları rehin tuttu. Daha da ileriye giden kardeşler, polis memurları M.K., S.İ., M.K., Z.M., Z.H., S.B.'yı yaraladı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler için mahkeme, ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası istedi.

KARAR DURUŞMASI

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına; tutuksuz sanık Şeyhmuz Koç katılırken, yine tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı. Sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki polislerin avukatları, savcının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Polise ateş açan oyuncuya 16 yıl 8 ay hapis

SANIK AVUKATI: POLİSLER SENARYO YAZDI

Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum." dedi. Bazı sanıkların avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu. Müvekkillerinin olayın başında cezalarını aldığını savunan Abuşoğlu, "Dövüldüler, kolları kırıldı. Müşteki memurlar narkotikte göreve yeni başlayan memurlardır. Deneyimleri azdır. Basına karşı mahcubiyetlerini örtmek için böyle bir senaryo yazdılar. İş o yüzden buraya kadar geldi. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini istiyorum." dedi.

ADNAN KOÇ 16 YIL 8 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç'u, müşteki polislere yönelik eylemlerinden dolayı, "kasten yaralama", "kamu görevlisine hakaret", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Adnan ve Ahmet Koç'u bu suçlardan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Adnan Koç'un diğer kardeşi Mehmet Hayri Koç ise, "kasten yaralama", "kamu görevlisine hakaret", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polise ateş açan oyuncuya 16 yıl 8 ay hapis

AKRABALARA DA 4 YIL 9 AY CEZA

Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da, "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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