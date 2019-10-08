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Polislere mesai saatinde sigara yasağı

Polislerin görev saatleri içerisinde tütün ürünlerinin tüketilmemesi istenildi.

AA | 08.10.2019 - 21:29..
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Son zamanlarda en çok tartışılan sigara yasaklarından polisler de nasibini aldı.

Polis memurlarının tütün ürünlerinin tüketimi konusunda adımlar atılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislik mesleği vakarının vatandaş nezdinde en üst seviyede kabul görmesi amacıyla 4 maddelik bir talimat yayınladı.

EĞİTİM VERİLECEK

Bu talimat yazısına göre, polislere tütün ürünlerinin tüketimi konusunda kurallara uymaları için eğitim verilecek, Kanunun ilgili hükümlere personele tebliğ edilecek, görev saatleri için polislerin tütün ürünlerini tüketmemesi istenecek, Kanuna aykırı davranan meslek personeline cezai ve disiplin işlemleri uygulanacak.

Polislere mesai saatinde sigara yasağı

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