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Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

Çorum'da hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına duyarlılık amacıyla evleri ziyaret eden polis ekiplerini zilini çaldığı bazı vatandaşlar, 'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' yanıtına rağmen kapılarını açtılar.

DHA | 08.08.2019 - 03:05..
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Kentte Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Uçtutlar Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve 5 kişilik ekip, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri değerlendirdi.

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

"HIRSIZ" DİYEN POLİSE KAPI AÇTILAR

Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Birkaç kişi 'Ne hırsızı?' demesine rağmen kapısını aralaması şaşkınlık yarattı.

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

KİMİ "UYKULUYDUM" DEDİ

Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar, karşısında polisleri görünce şaşırdı. Apartman sakinleri, hırsız denilmesine rağmen kapıyı açmalarının nedenini o an uykulu olmalarına bağlarken, uyarı için teşekkür etti.

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

ÇOCUKLU AİLELERE UYARILAR

Uygulamada zili çalınan evlerde çocukların sorgulamadan kapıları araldıkları ya da açtıkları gözlendi. Bunun üzerine polisler, uygulama kapsamında kapılarını açan dairedeki vatandaşları, hırsızlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

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