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Politbüro nedir

Politbüro, SSCB tarihinde komünist partinin, politikaları belirleyen en üst karar organına verilen isimdir.

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB), devleti ilgilendiren bütün önemli kararları Politbüro verilen karar organında alınırdı. Bu organın verdiği kararlar bağlayıcıydı ve dışına çıkılmazdı.

BORİS PASTERNAK'A NOBEL ENGELİ

Nobel Edebiyat Ödülü'nü, 1959 yılında Rus yazar Boris Pasternak kazandı. O dönem Batı ile ilişkileri kötü olan SSCB yönetimi Boris Pasternak'ın, ödülü almasını istemedi ve o yıl Nobel Edebiyat Ödül'ü verilmedi.

İŞLEYİŞİ

Siyasi bir örgütteki üst düzey bir politika oluşturma organı olan Politbüro, genellikle, örgütün kontrolünde bulunan veya kişisel siyasi bağlantıları aracılığıyla üyeliğe taraf olan üyelerden oluşur.

Politbüro nedir

GEÇERLİLİĞİNİ KORUYAN KARARLAR

Politbüro, aynı zamanda istihbarat görevlerinde de bulunuyordu. Demir yumrukla yönetilen devletin aldığı kararlar, bütün devlet yönetiminde ve toplumda geçerliliğini her zaman korurdu.

DEVLETİN YÖNETİM KONSEYİ

Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve diğer Leninist siyasi sistemlerin yönetim konseyi olan Politbüro, 11 Mart 1990 yılında SSCB'nin dağılmasıyla tarihe karıştı.

Politbüro nedir

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