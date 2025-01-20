Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Donald Trump’ın Kongre’de yemin ederek ABD’nin 47. Başkanı olarak ikinci dönemine başlamasının ardından sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı.

"ATLANTİK'İN İKİ YAKASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRELİM"

Kallas, paylaşımında Trump’ı yeni dönemi için kutlarken, transatlantik ilişkilerin önemine vurgu yaptı:

Atlantik’in iki yakası arasındaki güçlü bağlar, hem refah hem de güç açısından büyük katkılar sağladı. Birlikte, küresel meydan okumaların üstesinden gelmek için daha dayanıklı ve güvenli bir iş birliği oluşturabiliriz. Bu ortaklığı güçlendirmek için sabırsızlanıyorum.