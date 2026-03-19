Bahçeli’den Afganistan’daki Türkmen yetimlere bayram hediyesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Andhoy kentindeki Türkmen Evi Talebe Yurdu’nda eğitim gören yetim çocuklara bayram dolayısıyla yardım gönderdi.

Her yıl düzenli olarak yapılan destek kapsamında bu yıl da çocuklara kıyafet ve ayakkabı ulaştırıldı.

Bayram öncesinde gönderilen yardımların yurttaki çocuklara ulaştırılmasıyla birlikte öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

"TEŞEKKÜR EDERİZ DEVLET DEDE"

Yurtta eğitim gören Türkmen çocuklar, kendilerine ulaştırılan bayramlıklar için bir video çekerek teşekkürlerini iletti.

Videoda çocukların hep birlikte “Teşekkür ederiz Devlet dede” ifadelerini kullanarak mutluluklarını paylaştıkları görüldü.

Yetim çocukların bayram öncesinde gönderilen hediyelerle moral bulduğu belirtilirken, yapılan yardımın yurttaki öğrenciler arasında büyük memnuniyet oluşturduğu ifade edildi.