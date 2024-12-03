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AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Güney Kore'de ilan edilen sıkıyönetim ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, konuyu derin bir kaygıyla takip ettiklerini ifade etti.

"TÜM MUHATAPLARIMIZLA TEMASTAYIZ"

"Güney Kore’deki olayları yakından izliyoruz ve bu süreçte tüm muhataplarımızla çeşitli seviyelerde temas halindeyiz" diyen Patel, ABD’nin beklentisinin, siyasi anlaşmazlıkların hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması olduğunu vurguladı.

"BİZE ÖNCEDEN BİLDİRİLMEDİ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bir sözcü ise AA’ya yaptığı yazılı açıklamada, Seul’deki gelişmelerden ciddi endişe duyduklarını belirterek, "Bu karar bize önceden bildirilmedi. Sahadaki durum tedirgin edici" ifadelerine yer verdi. Sözcü ayrıca, Angola ziyaretinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden’ın konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

DEVLET BAŞKANI YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürerek sıkıyönetim ilan etmesi, ülkede tansiyonu yükseltti. Yoon, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı grupları etkisiz hale getirmek ve anayasal düzeni korumak için gerekli olduğunu savundu. Ancak sıkıyönetim sonrası askerlerin Ulusal Meclis binasına girmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.

PARLAMENTO, KARARI İPTAL ETTİ, ASKERLER GERİ ÇEKİLDİ

Güney Kore parlamentosu, Yoon’un sıkıyönetim kararını oylayarak iptal etti ve meclis binasına yerleşen askerlerin tamamen geri çekildiği açıklandı. Devlet Başkanı’nın bu olağanüstü kararının, muhalefetteki Demokrat Parti’nin bütçe tasarısını reddetmesi ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma gerekçesiyle önergeler sunmasının ardından geldiği ifade ediliyor.

Güney Kore anayasasına göre, Devlet Başkanı, savaş, silahlı çatışma, ulusal kriz veya kamu düzeninin gerektirdiği durumlarda sıkıyönetim ilan edebiliyor. Ancak bu kararın iç siyasi çekişmelerin etkisiyle alınmış olması, uluslararası alanda da eleştirilere yol açtı.