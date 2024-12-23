Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevi resmen açıklandı

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AK Parti'de 'değişim' süreci sürüyor..

Partide kongre heyecanı yaşanırken, İstanbul İl Başkanlığı için öne çıkan isim de belli oldu..

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yeniden aday olmayacağını belirterek yeni adayın en genç belediye başkanlarından biri olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu..

RESMEN AÇIKLANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti’de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.



Şimdi, İstanbul’umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.



8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

"İSTANBUL'UMUZDA NİCE YENİ ZAFERLERE İMZA ATACAKTIR"

Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul’umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır.



Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul’umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.



Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız.

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