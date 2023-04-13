Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 14 Mayıs mesajı Birinci sıradan aday olduğu Şanlıurfa'da AK Parti milletvekili tanıtım programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 Mayıs akşamı terör örgütlerine dünyayı dar eden Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

DHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek..

Adayların netleşmesinin ardından partiler aday tanıtım toplantılarını sürdürüyor..

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve diğer adaylar, hava yoluyla geldikleri Şanlıurfa Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Havalimanından yerli otomobil Togg ile çıkan Bozdağ, diğer adaylarla birlikte seçim tanıtımının yapıldığı spor salonuna geçti.

Milletvekili adaylarının tanıtımının yapılmasının ardından salonda bulunanlara hitap eden Bakan Bozdağ, deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Bizim Türkiye’de de Urfa’da da ana gündemimiz, bu yıkılan enkazları kaldırmak yerlerine depreme dayanıklı, dirençli, daha güvenli yeni konutlar yapmak olacaktır." dedi.

Yeni dönemde kentsel dönüşümle daha güvenli yaşam alanları oluşturulacağını vurgulayan Bozdağ, “Kentsel dönüşüm, yeni dönemde bizim en önemli hedeflerimizden biridir.” diye konuştu.

"14 Mayıs akşamı terör örgütlerine dünyayı dar eden Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız"

Türkiye'nin, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağını dile getiren Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben Şanlıurfalılara soruyorum; terör örgütlerine, ABD’sine, AB’sine bayram mı yaptıracağız? Yoksa 14 Mayıs akşamı onlara dünyayı dar eden Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı mı yapacağız? Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızı daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanı yapacağız.

"Bizim sözümüz aldatmak için değil, taahhütlerimizi yenilemek içindir"

Şanlıurfa'ya yeni dönemde birçok hizmet ve yatırım yapılacağını dile getiren Bakan Bozdağ, “İnşallah yetki ve gücü bize aktardığınızda da Şanlıurfa’mıza yeni dönemde de aynı şekilde hizmet etmeye, daha fazla iş yapmaya hep, birlikte devam edeceğiz. Biz ne dediysek hep yaptık. Bundan sonra da ne diyeceksek onları yapmaya devam edeceğiz. Bizim sözümüz aldatmak için değil, taahhütlerimizi yenilemek içindir. Bugün de Şanlıurfalılarla kavlimizi yenilemeye geldik. Onun için daha iyi koşmamız için, daha ileri gitmemiz için hep birlikte çok çalışmaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.