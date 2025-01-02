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Haber Merkezi

Türkiye'de gündem, Suriye'deki değişim ve ülkeye etkileri.

Bu alanda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü en önemli konulardan biri.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye konusunu tüm ayrıntılarıyla değerlendiren Davutoğlu, en büyük kazanımın ne olduğuna işaret etti.

"MİLYONLARCA SURİYELİ GENÇ TÜRKÇE BİLİYOR"

Türkiye'nin özellikle güney ve doğu sınırlarının yapay olduğuna, sınırın her iki yanında yaşayan insanların tarihi bağlarına dikkat çeken Davutoğlu, en büyük kazanımının ise artık Türkçe bilen milyonlarca Suriyeli genç olduğunu söyledi.

Suriye'de şartların olgunlaşması durumunda ciddi geri dönüşler beklediğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Türkçe yasaktı kazanımın en büyüğü ne biliyor musunuz şimdi? Milyonlarca Suriyeli genç Türkçe biliyor artık.

"CİDDİ DÖNÜŞ BEKLİYORUM"

Türkiye’den dönecekler. Tabii dönmeyen çıkar. Belki onların da dönmemesi doğru olur. Ciddi yatırım yapmış olanlar profesörler var… Şartlar olgunlaşırsa ciddi bir dönüş bekliyorum. Beşar Esad ordayken kimse dönmezdi."