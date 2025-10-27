Ahmet Davutoğlu'na soruldu: Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini kabul eder misiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'nin yeni yasama dönemi açılış resepsiyonu, geçtiğimiz günlere damga vurdu.

CHP'nin protesto ederek katılmadığı resepsiyonda, tüm muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi sohbeti ve yansıyan fotoğraflar kamuoyunda çokça konuşuldu.

O dikkat çeken karedeki isimlerin başında da AK Parti'den ayrılarak yeni partiler kuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geliyor.

Bu iki lider, resepsiyonun ardından CHP'nin saldırısına maruz kalırken çıktıkları TV programlarında iktidara yönelik olumlu mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Babacan'dan sonra Ahmet Davutoğlu da AK Parti'ye dönüp dönmeyeceğine yönelik soruya cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞINI KABUL EDER MİSİNİZ?"

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına konuk olan Davutoğlu'na, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi gelirse gidip bu görevi kabul eder mi?" sorusu yöneltildi.

Eski çalışma arkadaşları ile küs olmadığını belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"'GEL DEVLETİ RESTORE EDELİM' DERLERSE TEREDDÜT ETMEM"

"Ben devleti tanıyorum biliyorum. Bakarım görev tanımı nedir, sorumluluğum nedir bakarım. Ülke ekonomisi çökmüş. Geçen gün 30 bin icra dosyası gelmiş. Hukuk, ekonomi, siyaset, diplomasi, devlet bürokrasisi...

Bütün bunları reforme etmek lazım. Eğer bana denirse ki 'devlet bugün darda, ülke ekonomisi iflas noktasında. Gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem.

"SEMBOLİK GÖREVLER İSTEMEM"

Ama 'gel devlette şurada otur, bizim yaptıklarımızı meşrulaştır, bir makam sahibi ol, saygın bir isim ol' denirse ben sembolik görevler istemem. Ama bu yetkilerle bir görev teklif edilirse devlete sahip çıkmayı devlet adamlığı sayarım."