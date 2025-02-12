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AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlık görevine seçilen Mehmet Erdem, Bozdoğan ilçe teşkilatını ziyaret ederek gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLER İÇİN "SABIR YILI" İLAN ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın bu yılı "aile yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Erdem, kendisinin ise "sabır yılı" ilan ettiğini ifade etti. Emeklilere sabır çağrısında bulunan Erdem, bu yılı geçiş dönemi olarak görüp 2026'da daha güzel günlerin geleceğini belirtti.

"ZOR DÖNEM GERİDE KALDI, ENFLASYON DÜŞECEK, SIKINTILARA AŞILACAK"

Türkiye'nin şu an ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini ve dünya ekonomisinin de aynı şekilde sıkıntılı bir döneme girdiğini vurgulayan Erdem, küresel çapta kaynak savaşlarının hız kazandığını söyledi. Türkiye'nin bu zor dönemi geride bıraktığını ve enflasyonun düşüşüyle birlikte ekonomik sıkıntıların aşılacağını aktardı.

"YOĞUN BAKIMDAYIZ, TEDAVİ EDİLİYORUZ"

Erdem, 2024-2025 yıllarının ekonomideki zorlukların azalacağı ve faiz oranlarının düşmeye devam edeceği yıllar olacağını belirterek, 2026'da daha rahat bir dönemin başlayacağına dair umutlu mesajlar verdi. Ayrıca, 2027'de eski günlere dönme imkânı doğabileceğini söyledi. Ekonomik sıkıntılara dair "Hasta bir dönemden geçtik, yoğun bakımda tedavi ediliyoruz ve iyileşme sürecindeyiz" diyerek geleceğe dair umutlarını paylaştı.