İHA

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, AK Parti heyetini MHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir ağırladı.

Topcu, bayramların toplumdaki birlik, dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Sürekli ise İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Gelecek bayramların Gazze ve tüm Müslüman coğrafyasına huzur getirmesini temenni eden Sürekli, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sürekli, Bahçeli'nin bayram sonrası işbaşı yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisinin bayramını kutluyor, Milliyetçi Hareket Partisi camiasının bayramını tebrik ediyoruz. Nice bayramlarda hep birlikte olmayı diliyoruz. Sayın Bahçeli'ye müteşekkiriz. Terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürekli, liderlerin birlikteliği sayesinde Türkiye'nin her köşesinde barış ve dayanışmanın arttığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli’nin liderliğinde sergilenen birlik, ülkemizin her noktasına yayılıyor. Gelecekte terörsüz bir Türkiye ve coğrafyamızda Türkiye’nin lehine gelişmeler yaşandıkça, bizler daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu.

Topcu da Türkiye'nin sorumluluğunun büyük olduğunu ve bu sorumluluğu ancak birlik ve beraberlikle aşabileceklerini belirtti. Bahçeli’nin "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vurgusuna dikkat çekerek, "Dünyada yoğun bir rekabet var ve güçlü olmak şart. Türkiye, terörü içinden temizleyerek gücünü pekiştirecek. Cumhur İttifakı'nın stratejik ortak hareketi, büyük fırsatlar açtı. Devlet yönetim geleneğimiz güçlü ve bu geleneği şimdi daha da güçlendirerek sürdürmeliyiz. Sayın Bahçeli’nin tarihi adımıyla Türkiye siyasi tarihini değiştirdi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE ZİYARETLER

AK Parti Genel Merkezi'ni, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti.

Ziyaret için AK Parti Genel Merkezindeki karşılama heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programının ilk ziyaretini, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle gerçekleştirdiği bayramlaşmada, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, zulme ve soykırıma karşı duruşumuzu güçlendirecek ve İsrailli yetkililerin hadsiz söylemlerine karşı daha gür bir sesle ‘daha adil bir dünya mümkün’ diyerek insanlığın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye’nin hedeflerine birlik ve beraberlik içinde ulaşacaklarını belirten Uygur, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden soruşturmalara da değindi:

Ortada bir hukuki soruşturma var ve Türkiye Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlettir. Yargı bağımsızdır ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili somut deliller ortaya konulmuştur. CHP Genel Başkanı'nın toplumda kutuplaşma yaratmaya yönelik tavrını ve her türlü provokasyona zemin hazırlayan yaklaşımını kabul etmek mümkün değildir.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin ifadeler hakkında da tepki göstererek, "Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu unutmamak gerek. Türkiye güçlü bir demokrasiye sahip bir hukuk devletidir. Bu gerçek saygı gösterilmeli ve itirazlar yargı yoluyla yapılmalıdır. Gençleri kışkırtan ve toplumu birbirine düşüren tutumları, yerli ve milli kaynaklarımızı hedef alan bakış açılarını kabul etmiyoruz. Ülkemizi yurt dışındaki odaklara şikayet eden, ülkesiyle barışık olmayan bir duruşa karşıyız" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bayram tebriklerini ve selamlarını iletti.

Gazze’deki olaylara duyarsız kalanların vicdanlarının karardığını belirten Büyükataman, bu acıların bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Büyükataman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

Soruşturma bahanesiyle sokaklarda terör estirilmek, Türkiye'nin huzurunu bozmak istendi. Geçmişteki acı deneyimlerimize rağmen, görünen o ki Meclis’teki ikinci büyük parti, bu olaylardan gereken dersleri hala çıkaramamış. Türkiye bir hukuk devletidir. Herkes, yasalara ve anayasal düzenimize bağlı kalarak demokratik tepkilerini ifade edebilir; fakat bu tepki, haddini aşarak güvenlik güçlerimize saldırmak, asit atmak, baltalarla eylemler yapmak gibi bir noktaya geliyorsa, burada sinsi bir planın devrede olduğunu görmek gerekir. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın muhterem merhum annesine yönelik yapılan çirkin saldırılar, milletimizin vicdanında derin bir yara açtı. Bu tür açıklamaları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı da değerlendiren Büyükataman, "Duamız, bu tarihi fırsatın kaçırılmaması. Türkiye'nin buna olan ihtiyacı çok büyük. Bu fırsatı ertelemeden, herhangi bir mazerete sığınmadan, bu tarihi fırsatı değerlendireceğiz inşallah" diye konuştu.

Ziyaret, MHP'nin ardından sırasıyla HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetlerinin katılımıyla devam etti.

MHP İLE DEM PARTİ İLK KEZ BAYRAMLAŞTI

MHP Genel Merkezi’ne bayramlaşmak için gelen DEM Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir karşıladı.

DEM Parti heyeti, Sözcü Ayşegül Doğan'ın başkanlığında Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşuyordu. Ziyaretin başında Zühal Topcu ve Ayşegül Doğan el sıkışarak bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Topcu, buluşmanın büyük önem taşıdığını belirterek, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkanımızın Türkiye’nin siyasi tarihini değiştiren çağrısının ardından önemli adımlar atıldı. Bu süreç devam edecek ve 'Terörsüz Türkiye' ile 'Terörsüz Orta Doğu' hedefi doğrultusunda büyük ilerlemeler kaydedildi. Burada siyasi çıkarlar hiçbir zaman ön planda olmadı. En büyük öncelik, milletimizin geleceği. Türkiye yoruldu, bu ülkenin tarihi bir devlet geleneği ve kültürü var. Bu geleneklerin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Sayın Genel Başkanımızın attığı ilk adım çok kıymetli. Umut ediyoruz ki bu stratejiyle güzel gelişmeler yaşanacak.

Topcu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeye de dikkat çekerek, her iki partinin geniş bir tabana hitap ettiğini söyledi. Zühal Topcu, siyasi süreçlerin zorluklarına değinerek, şunları ekledi:

İnsanları ikna etmek, belli bir hedefe yönlendirmek hiç kolay değil. Başlamak önemli ama ikna süreci zaman alır. Bu işler kolay değil, ancak yüzyıla damgasını vuracak işler için sabırlı olmak gerek. Sayın Devlet Bahçeli, yalnızca bir siyasetçi değil, bilge bir lider olarak tarih yazdı. Cumhur İttifakı ve katkılarıyla çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Niyetimiz doğrultusunda sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz.

Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşuna da vurgu yapan Topcu, "Bu süreç, bir kar topu etkisi gibi büyüyecek. Yasal düzenlemeler önemli ama toplumun ikna edilmesi de şart. Toplumun yapısını anlamadan politika yapılmaz. Etki alanını genişletmek için hep birlikte hareket etmek gerek" şeklinde konuştu.

Topcu, DEM Parti heyetinin bayramlaşma ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah ülkemiz için 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge' gibi hedefler, halkın huzuruna ve mutluluğa giden adımlara zemin hazırlar" dedi.

DEM PARTİLİ DOĞAN: "SÖZLERİN GEREĞİ HIZLA YERİNE GETİRİLMELİ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bayramın birlik, dayanışma ve kavuşma anlamına geldiğini belirterek, "Bugün iki farklı siyasi parti olarak ilk kez bayramlaşıyoruz. DEM Parti olarak, farklı görüşlere sahip siyasi partilerin ülkenin geleceği ve barışı için diyalog kurmalarının önemli olduğuna inanıyoruz. Bu, bizim için anlamlı bir buluşma, biraz buruk olsa da gelecekteki bayramların Türkiye için gerçek bir bayram tadında geçmesi adına önemli bir adımdır" dedi.

Türkiye'nin tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

27 Şubat’taki çağrıdan sonra bu tarihi fırsatı değerlendirmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu mesele, her türlü siyasi çıkarın önünde tutulması gereken bir konu. Biz, toplumsal barış ve Türkiye demokrasisinin inşasından bahsediyoruz. Ancak maalesef Türkiye, savaş yorgunu, mutsuz bir ülke haline geldi. Zengin olabilecekken yoksul bir toplum, huzur bulabilecekken sürekli mücadele etmek zorunda kalan bir ülke olduk. Bir taraftan antidemokratik uygulamalar devam ederken, diğer tarafta çok değerli bir barış arayışı sürüyor. Türkiye, bu fırsatı kaçırmamalı ve bu yüzyılı heba etmemelidir. Türkiye’nin daha demokratik, adil ve özgür bir ülke olması için riskleri bertaraf etmek gerekiyor. Bunlar kolay zamanlar değil. Sayın Genel Başkan da sürekli bu risklere dikkat çekiyor. Bu noktada, iktidar bloğunun kararlı iradesi çok büyük bir anlam taşıyor. Artık sözler verildi ve bu sözler ertelenemez, gereği hızla yerine getirilmelidir.

Doğan, hukuki ve siyasi zeminin sağlamlaştırılması ve kararlı adımlar atılmasının önemine de değindi:

Barış, dünyada her zaman en zor olan şeydir. Ancak Türkiye'nin bu konuda ciddi deneyimleri ve potansiyeli var. Demokratik bir ülke olarak bunu başarabilecek gücümüz var. Yeter ki siyaset kararlı bir irade ortaya koysun, taviz vermesin ve topluma güven verecek adımlar atsın.

Ziyaretin sonunda Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, bayramlaşmayı sonlandırdı. Ardından Topcu, DEM Parti heyetine, MHP Genel Başkanına hediye edilen eşyaların sergilendiği "Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu"nu gezdirdi ve bilgi verdi.