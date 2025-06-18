AK Partili Gökkuş'tan İBB meclisinde CHP'lilere tokat gibi yanıtlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin haziran ayı ilk oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de yapılan oturumda, Gökkuş’un açıklamaları zaman zaman tansiyonu yükseltti.

"HİÇBİR AK PARTİLİ, DEVAM EDEN YARGI SÜRECİYLE İLGİLİ KONUŞMADI"

Kendisinin hukukçu kimliğine atıfta bulunan Gökkuş, süregelen soruşturmada şimdiye kadar herhangi bir beyanat vermediklerini ve masumiyet ilkesine saygı gösterdiklerini vurguladı. “Hiçbir AK Partili, devam eden bir yargı süreci hakkında konuşmadı. Her zaman 'Yargıya karışmayın, savcı görevini yapsın' dedik” ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA YERİ ADLİYEDİR"

CHP sıralarına yönelik eleştirilerini sürdüren Gökkuş, yargılama sürecine ilişkin tartışmaların meclis yerine adliyede yapılması gerektiğini dile getirerek, “Burada mahkeme kurulamaz, savunma yeri adliyedir” dedi. CHP’li bazı üyelerin savunma yapar gibi konuşmalarını eleştiren Gökkuş, soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekti.

"25 İTİRAFÇI VAR, MASAK RAPORU VAR"

“25 itirafçıdan, MASAK raporlarından, tapu kayıtlarından ve lüks villa alımlarından söz ediliyor. Tüm bunları kamuoyu gibi biz de basından takip ediyoruz. Savcı iddiaları ciddiye alıyor ve gereğini yapıyor” diyen Gökkuş, yargıya saygı çağrısını yineledi.

"İDDİALAR CHP'LİLERDEN GELİYOR"

Gökkuş, soruşturmanın çıkış noktasında CHP’lilerin kendi içinden gelen şikayetlerin bulunduğunu ifade ederek, “Ne Beykoz’daki ne de diğer örneklerde AK Partili bir şikayetçi var. Şikayet eden de CHP’li, yargılanan da CHP’li” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL HALKI HİZMET BEKLİYOR"

Belediye yetkililerinin mal varlıklarıyla ilgili ortaya atılan iddiaları da gündeme getiren Gökkuş, “Bir genel müdür milyonluk villada oturuyor, dün mecliste olan bir belediye başkanınız bugün lüks bir konuta taşınmış. Bunları hiç sorgulamıyor musunuz?” diye sordu.

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada defalarca yargı sürecine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gökkuş, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: