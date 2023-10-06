AK Partili Mehmet Baykan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'teki konuşmasında yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçim tek başına bir iktidara meşruiyet kazandırmaz, iktidar meşru değildir" sözlerine cevap AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'dan geldi.

Baykan, Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

Siyasal seçimlerin en temel ögesi sandık ve sandıktan çıkan iradedir. Dünyanın neresine giderseniz gidin demokrasinin çoğulcu yaklaşımı bu temeller üzerine kuruludur. Ülkemizde siyasal iktidarın meşruiyeti konunlarla belirlenmiştir. Bu meşruiyeti keyfi enstrümanlarla yorumlamak nefreti, ötekileştirmeyi teşvik eder. Bunlar büyük sorumluluklardır ve hiçbir siyasi lidere yakışmaz, hele ana muhalefet liderine hiç yakışmamıştır.

"Küresel adaletsizliklere karşı duran bir lidere sadece saygı duyulur"

Mehmet Baykan, sözlerine, "Demokratik seçim sonuçlarını kabul etmemek, saygı duymamak ve hatta yok saymak yalnızca millet idaresinin tecellisine saygısızlıktır. İşte beka sorunu tam da budur. Millet idaresine saygı yoksa demokrasiye de inanç olmaz. Günümüz dünyasının en etkin siyasi liderleri arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alması yüreğinde bu ülkeye sevgi olan her inan için bir gurur meselesidir. 'Dünya beşten büyüktür' diye haykıran, küresel adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı duran bir lidere sadece saygı duyulur" ifadeleriyle son verdi.