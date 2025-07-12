AK Parti'nin yeni şarkısı: Dünya Bizi Bekler

AK Parti’nin yeni seçim şarkısı “Dünya Bizi Bekler” ilk kez, Kızılcahamam’da düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda çalındı.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Erdoğan kürsüye çıkarken, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Dünya Bizi Bekler” adlı şarkı katılımcılara dinletildi.

Sözlerinde, “Milletin gücüyle sınırları aşan, Türkiye’nin lideri” ve “O bir küresel lider, Recep Tayyip Erdoğan” gibi ifadelerin yer aldığı şarkı, AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Yeni şarkının sözleri, partinin vizyonunu ve Erdoğan’ın liderliğini ön plana çıkaran bir anlatımla dikkat çekiyor.

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığının hazırladığı şarkının sözleri şöyle: