Alanya'da CHP'li aday, konuşmasına 'Besmele' ile başladı CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, konuşmasına ‘Besmele’ ile başlayınca alandaki vatandaşlardan alkış aldı.

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İHA

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

Siyasi partilerin adayları, illerde ve ilçelerde seçmenlerle buluşuyor, vaatlerini ve projelerini anlatıyor.

Her aday, yarışa gireceği bölgenin seçmen profiline uygun bir izlenim vermeye dikkat ediyor.

CHP'de de Alanya adayı Osman Özçelik, kendisinden beklenmeyen bir şekilde konuşmasına 'Besmele' ile başladı. Özçelik'in konuşması, alandakilerce alkışlandı.



Osman Özçelik, dün seçim koordinasyon ofisinin açılışına katıldı.

Besmele ile başladı, Berat Kandili'ni kutladı

Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Özçelik, sözlerine “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek başladı.

Özçelik ardından, "Her şeyden önce Berat Kandilinizi mübarek bir gün olarak kutluyorum. Allah kabul etsin" diyerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir’in, partililerin ve vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)