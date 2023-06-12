Ali Mahir Başarır'dan Özgül Özel' destek "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız." diyerek genel başkanlık için sorumluluk almaya hazır olduğunu açıklayan Özgür Özel'e destek veren Ali Mahir Başarır, bunun garipsenmeyecek bir durum olduğunu söyledi.

ensonhaber.com Seçim sonrası CHP'de yükselen değişim seslerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özgür Özel de değişim gerektiğini belirterek genel başkanlık dahil tüm görevler için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirtti. "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar." diyen Özel'e destek geldi. Partinin son dönemde ileri gelenlerinden biri haline gelen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de katıldığı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, Özel'in sözlerine destek verdi. "Özgür Özel'in sorumluluk almak istemesi normal" Özel'in sorumluluk almak istemesinin normal olduğunu söyleyen Başarır şöyle konuştu: "Partimizin grup başkanı, uzun yıllar vekillik yapmış birinin sorumluluk alması da gayet normal. Bunu garipsemememiz gerekiyor. Birçok kişinin sorumluluk alması gerekiyor. Biz evet yüzde 48 aldık, iyi bir sonuç diyemeyiz. Bizlerin oturup şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım."