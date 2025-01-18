Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Başbakan Scholz arasında fotoğraf krizi

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Almanya'da geride kaldığı düşünülen hükümet krizi, Ukrayna svaaşı ile yine gündemde.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kiev’e yapılması planlanan 3 milyar euroluk mali yardımı veto etmesinin ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un tepkisi gündem oldu.

Toplantıyı demonstratif bir şekilde terk eden Baerbock’un bu hareketi, ülkede ve uluslararası medyada geniş yankı buldu.

BAERBOCK'U DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bild gazetesinin yayınladığı görüntülerde, Scholz’un, toplantıyı terk etmek üzere olan Baerbock’u durdurmaya çalıştığı anlar açıkça görülüyor. Habere göre, Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Kiev’e yeni bir mali yardım paketinin tahsisi için aylar boyunca detaylı bir hazırlık süreci yürütmüştü. Ancak Scholz’un bu yardımı engellemesi, Bakanlıkların tüm çabalarını boşa çıkardı.

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SCHOLZ-BAERBOCK GERGİNLİĞİ

Toplantı sırasında yaşanan bu anlaşmazlığa yalnızca diğer Alman siyasetçiler değil, aynı zamanda gazeteciler de tanıklık etti. Olay, Scholz ve Baerbock arasındaki ilişkilerin son derece gergin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"ADEM'İN YARATILIŞI" TABLOSUNA BENZETİLDİ

Sosyal medyada, Scholz’un Baerbock’u durdurmaya çalıştığı anın fotoğrafları hızla yayıldı ve mizah konusu haline geldi.

Kullanıcılar bu anı, özellikle Vatikan’daki Sistine Şapeli’nde yer alan Michelangelo’nun ünlü eseri "Adem’in Yaratılışı" tablosundan esinlenerek pek çok şekilde yorumladı.

Bu durum, olayın ciddiyetine rağmen, farklı bir şekilde kamuoyunda dikkat çekmesine neden oldu.