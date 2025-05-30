Bahçeli’den Davutoğlu’na Kuzey Irak teşekkürü

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyareti sırasında edindiği izlenimleri detaylı şekilde kaleme alarak, altı sayfalık bir mektup hazırlamıştı. Söz konusu mektup, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iletilmişti.

BAHÇELİ TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeli, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada mektubu dikkatle incelediğini belirterek, Davutoğlu’na nazik paylaşımı için teşekkürlerini sundu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Davutoğlu'nun mektubuna karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den teşekkür telefonu geldiğini açıkladı.

"GENİŞ DESTEK GÖRDÜ"

Karcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: