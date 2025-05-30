Bahçeli’den Davutoğlu’na Kuzey Irak teşekkürü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyareti sırasında edindiği izlenimleri detaylı şekilde kaleme alarak, altı sayfalık bir mektup hazırlamıştı. Söz konusu mektup, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye iletilmişti.
BAHÇELİ TEŞEKKÜR ETTİ
Bahçeli, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada mektubu dikkatle incelediğini belirterek, Davutoğlu’na nazik paylaşımı için teşekkürlerini sundu.
Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Davutoğlu'nun mektubuna karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den teşekkür telefonu geldiğini açıkladı.
"GENİŞ DESTEK GÖRDÜ"
Karcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kendilerine gönderdiği ve 18-23 Mayıs tarihleri kapsamında gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyareti sürecince yapılan ikili görüşmeleri, edindiği izlenimleri ve bölge halklarının yaşanan yeni sürece dair beklentileri ile kendisinin çözüm önerilerini içeren mektubuna, telefonla geri dönüş yaparak teşekkürlerini iletmiştir.
Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanımızın mektubunda kaleme aldığı hususlardan istifade ettiklerini vurgulamış, Sayın Genel Başkanımız ise bölgede Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürecin geniş destek gördüğünü ifade etmiştir.
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