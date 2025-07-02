Barış Yarkadaş'tan CHP'lilere: Gülen ile gizli görüşen Hikmet Çetin neden yanınızda

Son zamanlarda bir yandan "şaibeli kurultay" davasıyla, bir yandan da belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla anılan CHP'de tartışmalar bitmiyor.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci ve siyaset yorumcusu Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından ve halen parti yönetimine destek veren Hikmet Çetin’in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

"GÜLEN İLE GİZLİ GÖRÜŞTÜ, NEDEN HALA PARTİDE DİYE SORULSA.."

Yarkadaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Biri çıkıp ‘Hikmet Çetin genel başkan iken Fetullah Gülen ile gizlice görüştü, peki siz onu neden hala yanınızda tutuyorsunuz?’ dese ne olur? Büyük bir kriz patlak verir.” ifadelerini kullandı.

Bu iddia, yayının yapıldığı stüdyoda büyük bir sessizlik ve şaşkınlık yarattı; ortam adeta buz kesti. Yarkadaş’ın sözleri, CHP içindeki bazı dengeleri ve parti yönetiminin ilişkilerini yeniden tartışmaya açacak nitelikte.

HİKMET ÇETİN'İN ADI, SON DÖNEMDE GÜNDEMDE

Barış Yarkadaş, uzun süredir CHP içindeki gelişmeleri yakından takip eden ve parti çevrelerinde bilinen bir isim olarak, bu tür çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. CHP’nin eski genel başkanlarından biri olan Hikmet Çetin’in adı, özellikle son dönemde parti içi stratejiler ve yönetimle olan uyumu açısından önemli bir yer tutuyor. Ancak Yarkadaş’ın ortaya koyduğu bu görüşme iddiası, partide olası gerilimlerin ve hesaplaşmaların da işaretçisi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, konuya ilişkin CHP cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken Barış Yarkadaş’ın bu sert iddiası, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. İlerleyen günlerde partiden ya da ilgili taraflardan gelecek açıklamalar, tartışmanın seyrini netleştirebilir.