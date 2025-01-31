Belçika, İsrail ile üniversite işbirliğini durduruyor

AA & Ensonhaber

Flaman Üniversitelerarası Konseyi, yaptığı yazılı açıklamada, 6 bini aşkın profesör, personel ve öğrencinin Gazze'deki saldırılar sonrası Belçika üniversitelerine İsrail ile olan işbirliğini durdurma çağrısına yanıt olarak bu kararı aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Flaman üniversitelerinin, uluslararası insancıl hukukun ihlallerini ve işlenen savaş suçlarını şiddetle kınadığı vurgulandı. Ayrıca, insan haklarına saygının, Flaman üniversiteleri için her türlü uluslararası işbirliği değerlendirmesinde temel bir kriter olduğu belirtildi.

İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN İSRAİLLİ KURUMLARLA ÇALIŞILMAYACAK

Konsey, her Flaman üniversitesinin işbirliği kararlarını insan hakları ilkesi doğrultusunda aldığını, ve insan hakları ihlali riski taşıyan projelere katılmadığını hatırlattı.

Çağrıların ardından İsrailli kurumlarla devam eden işbirliklerinin yeniden gözden geçirildiği ifade edilerek, risk taşıyan projelere son verilmesine karar verildiği bildirildi. Ciddi insan hakları ihlallerine karışan İsrailli kurumlarla ise yeni bir işbirliği yapılmayacağı kaydedildi.