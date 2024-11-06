Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti ve seçim zaferi nedeniyle kutladı. Biden, konuşmasında sorunsuz bir geçiş sürecine olan bağlılığını vurguladı ve Trump'ı Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya davet etti.

BIDEN ULUSA HİTAP EDECEK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden, geçiş sürecinin ülkenin birliğini pekiştireceğine olan inancını dile getirirken, bu kritik dönemde sorumluluk paylaşımının önemine işaret etti. Ayrıca, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşmak için ulusa hitap edeceğini belirtti.

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TRUMP 20 OCAK 2025'TE GÖREVİ DEVRALACAK

Beyaz Saray yetkilileri, Biden’ın Trump’la yapılacak toplantı için yakın zamanda bir tarih belirleyeceğini ve iki tarafın da uyum içinde çalışacağını ifade etti. Bu geçiş dönemi, Amerika için stratejik bir eşik niteliği taşırken, iktidar devrinin işbirliğiyle gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekildi. Trump, 20 Ocak 2025’te yemin ederek görevi resmen devralacak.