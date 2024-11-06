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Haber Merkezi

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond, dün Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkarak, Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtmişti.

Trump'ın salıncak eyaletlerde öne geçerek farkı açmasının ardından, rakibi Harris'ten beklenen açıklama geldi.



TRUMP'IN ZAFERİNİ KABUL ETTİ, ARAYIP KUTLADI

Reuters'ın verdiği bilgiye göre; ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris, bugün seçim sonuçlarını kabul ettiğini açıklarken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı da arayıp kutladı.

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HARRIS'İ DESTEKLEYEN CNN'DE YÜZLER DÜŞTÜ

Seçim sonuçlarını inceleyen CNN'de, Kamala Harris'in 2020 seçimlerinden daha iyi performans gösterdiği yerleri belirtmek için yapılan haritada hiçbir işaret gözükmeyince, sunucu şaşkınlığa uğradı.

Doğu taraflarında Demokratların lehine bir sonuç görme umuduyla, "Şimdi bunu bırakalım ve doğu tarafında bir şey olup olmadığına bakalım." diyen sunucu, doğu bloğundan gelen sonuç ile bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Doğu eyaletlerde de Harris'in Joe Biden'ın aldığı oy oranının altında kaldığını gören yorumcu şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şey mi? Yani, tek bir ilçe bile yok mu?"