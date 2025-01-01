Haber Merkezi

İstanbul'da AK Parti Ataşehir 6. Olağan Kongresi, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kongrede yapılan protokol konuşmalarının ardından delegeler oylarını kullandı.

Yapılan sayım neticesinde oyların tamamını alan Burak Çifci, Ataşehir AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

Zübeyde Hanım Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve Burak Çifci’nin Ataşehir İlçe Başkanı seçildiği kongreye İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem, Hasan Turan, Tuğba Işık Ercan, Serkan Bayram, Hulki Cevizoğlu, Yahya Çelik, Azmi Ekinci, Şamil Ayrım, Müşerref Pervin Tuba Durgut, il kadın ve gençlik kolu başkanları, il yürütme kurulu üyeleri, diğer ilçelerin ilçe başkanları, Ataşehir önceki dönem ilçe başkanları ve Ataşehir teşkilatları katıldı.

"DURMADAN ÇALIŞACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

İlçe Başkanı Burak Çifci, kongrede şu açıklamada bulundu:

Bizi bu güne kadar bir arada tutan dava bilincimizle Ataşehir’de girilmedik sokak, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Ataşehir’de tozu dumana katarak, durmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.

"BU ÖZVERİ GÜZEL TEŞKİLATIMIZIN BAŞARISIDIR"

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Burak Çifci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

2023 Seçimlerinin hemen öncesinde göreve geldim. Göreve gelir gelmez arkadaşlarımızla birlikte 17 mahallede büyük bir coşkuyla, özveriyle emek ve gayret gösterdik. Bu gayret, bu özveri güzel teşkilatımızın başarısıdır. Bizler sadece bu teşkilatın bir neferi değiliz, bizler aynı zamanda burada doğan, burada büyüyen ve derdi sadece Ataşehir olan Ataşehir sevdalılarıyız.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ATAŞEHİR’DEKİ İRADESİNİ TEMSİL ETTİĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ”

Nüfusu yarım milyona yaklaşan bu ilçedeki komşularımıza karşı sorumluluklarımız var. Aynı zamanda vatandaşın gönlünde hüsnü kabul görmüş olan Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ataşehir’deki gözü kulağıyız. Ve yine Cumhurbaşkanımızın Ataşehir’deki iradesini temsil ettiğimizin bilincindeyiz.

Başkan Çifci, konuşmasının sonunda İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’ye emeklerinden dolayı teşekkür ederken, İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’e başarılar diledi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA ŞAHSIMIZA DUYMUŞ OLDUĞU GÜVENDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜRLERİMİZ İFADE ETMEK İSTİYORUM”

Daha sonra söz alan İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Yüreği Cumhurbaşkanımızın sevdasıyla atan, partimizin ve Ataşehir’imizin vicdanı olan kıymetli gençlik kollarımıza selam olsun. Ve yine merhamet duygularıyla Ataşehir’imizi çepeçevre saran çok kıymetli kadın kolları teşkilatlarımıza özellikle selam olsun. Ve yine mahalle teşkilatlarımızla ilçede basılmadık sokak bırakmayan ana kadememize selam olsun. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, bu hafta itibariyle AK Parti ilçe kongrelerimizin başlangıcını yapmış bulunmaktayız ve bugün Ataşehir kongremizi coşkulu bir şekilde başlattık.

Kongrelerimizin partimize hayırlı ve uğurlu olmasını özellikle temenni ediyorum. İnşallah il kongremizle birlikte bu süreçleri İstanbul’da tamamlanmış olacağız. Tabi il kongresinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterilmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsımıza duymuş olduğu güvenden ötürü teşekkürlerimiz ifade etmek istiyorum.

İL BAŞKANINA TEŞEKKÜR

Kıymetli teşkilat mensuplarımız; hem il başkanı adayı hem teşkilat mensubu ve hem de bir belediye başkanı olarak, görev yaptığı süre partimizin bayrağını büyük bir özveri ile daha da yukarılara taşıyan İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye özellikle teşekkür ediyorum.

LİSTE GÜÇLÜ İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Seçim sonucu tüm oyları alan listedeki isimlerden bir de AK Parti Ataşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Keleş oldu.

Ataşehir çevresinde tanınan bir isim olan iş insanı Eyüp Keleş’in yanı sıra ilçede dengeleri değiştirebilecek birçok güçlü isim yönetim listesinde yer alıyor.

CHP’nin elinde bulunan Ataşehir Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde AK Parti’ye kazandırılması için teşkilat güçlü bir şekilde çalışacağının sinyallerini veriyor.