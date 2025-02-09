CHP heyeti, sahte içkiden zehirlenenleri ziyaret etti

AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek aileleriyle görüştü. Heyet, başhekimlikten hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU BİR İHMAL DEĞİL, CİNAYETLER ZİNCİRİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, sahte alkol nedeniyle son üç haftada 103 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, yaşananların münferit bir olay olmadığını, aksine kötü ekonomi yönetimi, yüksek vergilendirme ve yaşam tarzına yönelik politikaların bir sonucu olduğunu belirtti.

"Hayatın pahalı, ölümün bedava olduğu günlerden geçiyoruz. Bu bir ihmal değil, cinayetler zinciridir" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Heyet olarak gerekli incelemeleri yaptıklarını belirten Taşcıer, hazırlayacakları raporu CHP Merkez Yönetim Kurulu'na sunacaklarını ve Genel Başkan Özgür Özel’in kamuoyuna açıklamalarda bulunacağını söyledi.

"SAHTE ALKOL, HALK SAĞLIĞI SORUNUNA DÖNÜŞTÜ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, merdiven altı alkol üretiminin büyük bir halk sağlığı ve güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek, denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı:

"Bu tablo çok ağır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Resmi makamlarla görüşerek gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ise sahte alkol ticaretine karşı daha kararlı bir mücadelenin şart olduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturma detaylarını alacaklarını ve kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman da TBMM’de sahte alkolle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması için girişimde bulunacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.