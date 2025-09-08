CHP İl Başkanlığı binası, Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası oldu

CHP İstanbul'da kayyum krizi sürüyor..

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

Sabah saatlerinde gerginliğin arttığı bina önünde barikatlar kurulurken Tekin, öğlen saatlerinde bina önüne geldi.

Bina önünde büyük bir arbede yaşanırken Gürsel Tekin, polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yaptı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NI KAPATTI

Yaşanan gergin anlar sonrası CHP Genel Merkez'den bir açıklama geldi.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılarak Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.