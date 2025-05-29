CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

DHA

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonun yankıları sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında da, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gerekçesiyle ayrı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Olaylara ilişkin başlatılan adli soruşturma tamamlandı.

Savcılık sanıklar hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamalarının yer aldığı iddianame kabul edildi.

22 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Sanıklar 22 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.