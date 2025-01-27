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Haber Merkezi

Ankara kulislerinde bomba bir konu gündemden düşmüyor.

Muharrem İnce...

2 seçimdir CHP ile rakip olan, son seçimde ise sağlığını etkileyecek kadar büyük gerilim yaşayan, adaylıktan vazgeçirilmek için iftira ve hakaretlere maruz kalan İnce, CHP'ye dönmek istiyor.

"MUHARREM İNCE CHP'YE TÖRENLE DÖNECEK"

Kulislerde, İnce'nin CHP'den davet aldığı ve bu daveti İnce'nin kabul ettiği hatta katılım töreni düşüldüğü öne sürüldü.

Tüm bu süreç yaşanırken, İnce'nin geri dönüş öncesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştiği de öğrenildi.

Görüşmelerde İnce'nin daveti kabul ettiği ana konunun ise geri dönüş halinde Memleket Partisi'nin akıbetinin ne olacağının konuşulduğu ifade edildi.

CHP BİLGİYİ DOĞRULADI

İnce'nin Memleket Partisi'ni kapattırmak istemediği ifade edilirken, bir kriz anında alternatif parti olarak devam etmesi fikrinin öne çıktığı belirtildi.

Katılımın uzun sürece yayılmayacağı, en geç 10 gün içerisinde somut adımların atılmasının beklendiği belirtilirken konu kulis bilgisi olmaktan çıktı.

"BİLGİ DOĞRU"

Konuya ilişkin açıklama Sözcü TV'ye konuşan CHP Milletvekili Ali Öztunç, "Bu konuda bilgim var, doğru" dedi.

Öztunç konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İNCE'NİN BABA OCAĞINA DÖNÜŞ ARZUSUNU BİLİYORUM"

"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum.

Muharrem Bey’in yakın çevresinde, hukuku olan arkadaşlarımız var. Onlar Muharrem Bey’in baba ocağına dönme isteği olduğunu ifade ediyor.

"GENEL MERKEZ'İN TUTUMU BELLİ DEĞİL"

Bunun hemen sonuçlanacağını düşünmüyorum. Daha çok son dönemde yaşanan adaletsizlikler, hukuksuz yaptırımlar ve haksızlıklarla ilgili bir gündem olacaktır.

Ancak genel merkezin bu konuda ne düşündüğünü ya da Sayın Genel Başkan’ın bu konuda nasıl bir planı olduğunu bilmiyorum. Bu bilgi şu an paylaşılmış değil."