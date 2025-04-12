CHP MYK'da iki yeni isim

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yapılan revizyon Parti Meclisi’nin onayıyla resmiyet kazandı. Genel Başkan Özgür Özel’in sunduğu yeni MYK listesi kabul edildi.

NECATİ YAĞCI VE NAMIK TAN'A GÖREV

Yapılan değişiklikle birlikte MYK’da yalnızca iki isim yenilendi. Volkan Demir’in yerine Mehmet Necati Yağcı göreve getirilirken, İlhan Uzgel’in koltuğunu ise Namık Tan devraldı. Böylece CHP yönetim kadrosu, büyük ölçüde mevcut isimlerle yola devam etme kararı aldı.

MEHMET NECATİ YAĞÇI KİMDİR

Mehmet Necati Yağcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Concorde Cyprus Luxury Resort’un ve Zafer İnşaat’ın sahibi olarak iş dünyasında adından söz ettiren bir isim. Aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığı görevini de üstlenmiş olan Yağcı, inşaat sektöründeki geniş tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Yağcı, geçmişte TESEV’in kurucularından olan Kemal Derviş’in Türkiye’ye gelişi sırasında kendisine özel ofis ve araç tahsis etmesiyle de öne çıkmıştı — bu yönüyle Kemal Kılıçdaroğlu ile benzer bir çizgide yer alıyor.

Ayrıca, Mehmet Necati Yağcı’nın uluslararası arenada önemli projelere imza attığı biliniyor. ABD’nin dünya genelindeki elçilik binalarının yapımında aktif rol alan Yağcı, Almanya’da Amerikan askeri istihbarat merkezinin yenilenmesinden, Moskova’daki büyükelçilik güvenlik duvarına; Frankfurt, Belarus, Moldova, Yemen ve Tacikistan’daki elçilik binalarından Ankara’daki yeni ABD Büyükelçiliği kompleksine kadar birçok prestijli projenin altında imzasını taşıyor.

NAMIK TAN KİMDİR

Aslen Hataylı olan Namık Tan, 1956 yılında Mardin’de, devlet memuru bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Mehmet Rami Tan, Namık Kemal’e duyduğu hayranlığı oğlunun adına yansıtarak ona “Namık” ismini verdi. Tan’ın eğitim hayatı Hatay’da başladı, ancak dördüncü sınıftan itibaren ailesiyle birlikte Ankara’ya taşındı.

Galatasaray Lisesi’ni kazanmasına rağmen, ailesinden uzak kalmamak adına Ankara’da kalmayı tercih eden Tan, eğitimine TED Ankara Koleji’nde devam etti ve mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girerek 1978 yılında lisans eğitimini tamamladı. Kısa bir süre Ticaret Bakanlığı’nda görev aldıktan sonra askerlik sürecinde Dışişleri Bakanlığı sınavlarını kazandı ve 1982 yılında Denizcilik Sorunları Dairesi’nde diplomasi kariyerine ilk adımı attı.

Moskova ve Abu Dabi büyükelçiliklerinde kâtiplik yapan Tan, 1989’da Personel Dairesi’nde başkâtip olarak görev aldı. Ardından, 1990’da Cumhurbaşkanlığı’nda özel kalem müdür yardımcılığı görevine getirildi. 1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde başkâtip olarak görev yapan Tan, 1996-1997 yıllarında dönemin dışişleri bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem’in özel kalem müdürlüğünü üstlendi.

Tan’ın Washington’daki ikinci görevi ise 1997-2001 yılları arasında müsteşar olarak devam etti. 2001 yılında Amerika Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı; 2002’de Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde bakanlık sözcüsü olarak görev yaptı ve elçi unvanı aldı.

BÜYÜKELÇİLİK GÖREVLERİ

Aralık 2006’da Feridun Sinirlioğlu’nun yerine Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği görevine atanan Tan, görevine 22 Ocak 2007’de İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav’a güven mektubunu sunarak resmen başladı. Görev süresinde Türkiye-İsrail ilişkileri görece istikrarlı seyrederken, 2009’daki Davos Krizi bu dengeyi sarstı. Aynı yılın Temmuz ayında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

Aralık 2009’da Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy’un istifasının ardından Namık Tan bu önemli göreve atandı. Dört yıl süren Washington Büyükelçiliği görevinden sonra, 17 Mart 2014’te merkeze alınarak aktif görevden ayrıldı. Diplomasi kariyerinin ardından emekliye ayrılan Tan, STFA İnşaat Grubu'nun yönetim kuruluna katıldı.

Özel yaşamında ise Tan, henüz 25 yaşındayken hayat arkadaşı Fügen Tan ile evlendi. Çiftin biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor.