CHP'den ihraç edilen 30 kişi partiye geri dönüyor

Belediyelerindeki rüşvet, taciz, yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı..

Yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, açıklamalarda bulundu.

"Biz güçlü belediyeciliğe devam edeceğiz" diyen Emre, toplantıda alınan bir kararı duyurdu.

İHRAÇ EDİLENLERE AF

Partiden ihraç edilenlere bir şans daha verileceğini duyuran Emre, şu ifadeleri kullandı:

Tam rakam olarak 30 civarında geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilmiş ama Parti Meclisine, yönetime başvurmuş. Bizim çizgimiz gereği bağışlanma talebi ve dosyaları görüşülmüş, eğer kendi il ve ilçesindeki yöneticiler de bu duruma olumlu bakıyorsa, biz o bağışlanma taleplerini genel itibarıyla kabul ediyoruz.

"30 KİŞİYE BİR ŞANS DAHA VERİYORUZ"

Bir süre sonra bir şans daha veriyoruz yani. Dolayısıyla 30 civarında kişi için bu yönde bir düzenleme oldu.