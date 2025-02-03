CHP'de aday belirleme takvimi: Ön seçim şubat sonunda yapılacak

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Siyasette gündem CHP'nin ön seçimi...

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve beraberinde gelen kayyum atamaları, parti içinden erken seçim çağrılarının sayısını ve şiddetini artırdı.

Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturmalarla birlikte kendi adaylığını ön plana çıkardı.

Özgür Özel'in bir an önce adayın belirlenmesi için başlattığı süreç devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun yanlış bir politika olduğunu açıkladı.

CHP ADAY BELİRLEME SÜRECİNE GİRDİ

Tüm aykırı seslere rağmen CHP'de aday belirleme sürecine girildi.

Bu kapsamda yol haritası da belirlendi.

Yakın zamanda ilan edilecek takvime göre ön seçim için üye kayıtları hız kazandı.

Genel Merkez'den gönderilen genelgelere illerde üyelik kayıtları için nöbetçi sistemine geçildi.

Önseçimde oy kullanabilmek için partililerin üyelik başvurularında artış olduğu belirtilirken seçim tarihi de belirlendi.

ÖN SEÇİM ŞUBAT SONUNDA

Bu kapsamda şubat ayının sonunda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek önseçimin yapılması planlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun adeta bir genel başkan gibi hareket ettiği CHP'de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yaşananları kenardan izlemesi de gündemde.

CHP'de bir başka konu ise Kemal Kılıçdaroğlu...

KEMALCİLER PARTİYE DÖNÜYOR

Aday belirleme gündemini eleştiren Kılıçdaroğlu, konunun kapatılması için Özgür Özel'i sosyal medya paylaşımı ile uyarmıştı.

Bununla birlikte süreçle eş zamanlı partiye küskünlerin de dönüş zemini oluştu. Bu kapsamda CHP'li küskün 'Kemalciler'in de partiye dönmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dönüşü de kulislerde ciddi şekilde konuşulan konulardan biri.

Tüm bu şartlar içinde belirlenen takvimle birlikte aday belirleme yoluna giren CHP'nin süreç içinde neler yaşayacağı merakla bekleniyor.