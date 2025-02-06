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Haber Merkezi

CHP'nin erken seçim ve aday belirleme sürecine ilişkin yoğun gündemi sürüyor...

İktidar her fırsatta sandık için 2028'i işaret etse de CHP, aday belirlemek için önseçim sürecine girdi.

Bu kapsamda 'Ekremciler ve Mansurcular' arasındaki kavga da görünür olmaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nun adaylığı için direten ve tüm planlarını buna göre yapan CHP Genel Merkezi ile Mansur Yavaş ve destekçileri arasında gerilim tırmanıyor.

MANSUR YAVAŞ RESTİ ÇEKTİ

Hemen her gün konuya ilişkin karşılıklı açıklamalar yapılırken kulislerde de çarpıcı bilgiler dolaşıyor.

Bu kapsamda TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'deki son gündemi aktardı. Atik, Yavaş'ın, CHP'deki İmamoğlu ısrarı karşısında parti yönetimine rest çektiğini söyledi.

"BENİM KAPIMI ÇALMAYIN"

Atik, Yavaş'ın, "Siz Erdoğan'ı tanımıyorsunuz, nasıl mücadele edilir bilmiyorsunuz, Erdoğan belirlediğiniz adayı ekarte ettiğinde tekrar benim kapımı çalmayın." dediğini aktardı.