CHP'de gündem İmamoğlu: Diploma iptal edilirse ne yapacağız toplantısı

ANKA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' davası devam ediyor.

Kamuounda İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceği yönünde bir beklenti hakim.

CHP bu kapsamda diplomanın iptal edilme olasılığını masaya yatırdığı bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, güncel siyasi gelişmeler, CHP’nin ön seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu’nun lisans diplomasına yönelik başlatılan soruşturma, ön seçim hazırlıkları, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının AK Parti ile yaptığı görüşme ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

"DİPLOMA TARTIŞMASI CHP'YE YARAR"

İmamoğlu’nun diplomasımın iptaline yönelik gündemin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten kurmaylar, “Türkiye’de diploması tartışılacak kişi İmamoğlu değil, başkasıdır" dedi.

AK Parti ile CHP arasındaki makasın, diploma sürecinin ardından CHP lehine açıldığını belirten kurmaylar, “Bu tartışma onlara yaramaz. İmamoğlu’nu daha da büyütür. Son kamuoyu yoklamalarına göre, aramızda 3,5 puanlık fark var” diye konuştu.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Alınan bilgilere göre İmamoğlu’nun lisans diploması iptal edilse dahi kampanya sürecinden geri adım atılmayacak. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim takvimi değiştirilmeden, kampanya süreci hızlandırılacak.

CHP kurmaylarına göre parti, erken seçim talebini yükseltecek. Yargıdan çıkacak olası iptal kararından geri dönülmesi için hukuki süreçler işletilecek.

CHP yönetimi ön seçime büyük bir katılım bekliyor. 23 Mart’ta 1 milyondan fazla CHP’linin sandık başına gideceğini ifade eden partililer, İmamoğlu’nun kent turlarının partideki motivasyonu artırdığını kaydediyor.

İPTAL KARARI ÇIKARSA SONRASINDA NELER OLACAK

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından hazırlanan bilgi notunda, İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi durumunda hukuki sürecin nasıl işletileceğine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemeleri’nde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır. Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla ‘yargı tacizi’ olarak kategorik konumlandırılması nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de çift şeritli başvuru yapılacaktır.



Bu sürecin İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra, ‘Anayasa’yı ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan suç duyurularında bulunulacaktır."

MANSUR YAVAŞ'IN ADI GEÇMEDİ

Toplantı boyunca İmamoğlu'na odaklanan partililer iptal kararının gelip gelmemesi durumlarını tartışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın alternatifler arasında bile olmaamsı dikkat çekti.

Toplantı gündeminde Yavaş'ın adı bile geçmedi.