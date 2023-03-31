CHP'de KHK'lıların görevlerine iadesi konusunda vaatler bitmiyor Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından danışmanı Recep Cengiz de KHK ile uzaklaştırılan hakimleri, savcıları, askerleri, bürokratları görevlerine iade edeceklerini açıkladı.

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Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine haftalar kaldı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı da tüm tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi için karar aldı.

Geçtiğimiz günlerde soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz demiştiniz" sözlerine, "Evet, bana oy vereceksiniz" şeklinde yanıt vermiş, ayrıca daha önce de vadettiği gibi Gezi Parkı ve KHK tutuklularını da serbest bırakacağını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı da aynı şeyleri söyledi

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de CHP liderinin vaadini tekrarladı.

Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda yaptığı konuşmada, "KHK ile uzaklaştırılan hakimleri, savcıları, askerleri, bürokratları görevlerine çağıracağız" ifadelerini kullandı.

KHK gerçeği

Kamuoyunda sık sık yer alan KHK'lılar bugün mağdur kesim olarak gösteriliyor.

Oysa gerçek bambaşka.

KHK'lılar olarak adlandırılan grubu 15 Temmuz'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişiminden sonra devletin içine yuvalanan terör örgütü üyeleri oluşturuyor.

Bilindiği üzere kanlı darbe girişiminin ardından FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle ilişkisi bulunan isimler Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevden uzaklaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak belirleyen muhalefet partileri KHK ile görevden uzaklaştırılan terörle ilişkili kişileri yeniden devlet kurumlarına yerleştirmeyi vadediyor.