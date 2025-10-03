CHP'li başkanın ilk icraatı: Kadın üyenin üzerine yürüdü

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde CHP’nin yeni İlçe Başkanı Hakan Keskin'in kendisine saldırmaya çalıştığını öne süren Altıeylül Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Erkan, Keskin'den şikayetçi oldu.

Derya Erkan, olayın ardından polis merkezine giderek Keskin hakkında resmi şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak Keskin’in de Erkan’ın oğlu Arınç Erkan’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"ÜZERİME YÜRÜDÜ, KOLUNU KALDIRDI, OĞLUM TUTTU"

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Erkan, yaşananları şöyle anlattı:

Hakan Keskin ile daha önceden tanışıklığım yoktu. Bugün kafede otururken yanına çalışan kadınlardan biri geldi. Ben ‘Bizde parti yok, beni karıştırmayın’ dedim. Daha sonra evime dönüp çalıştığım kafeye geldim. Hakan Keskin beni aradı, ‘Sen bana başkan diyemezsin’ dedi. Ben de ‘Aramızda bir muhabbet geçti, isterseniz üyenizi çağırın’ dedim. O da ‘Erkeksen sen gel, Asuva Park’tayım’ dedi. Ben geldim, büyük bir masa kurulmuştu. Hakan Keskin benim üzerime hamle yaptı, kolunu kaldırdı. O esnada oğlum ve güvenlik görevlileri beni korudu. İyi ki yanımdaydılar.