CHP'li belediye başkanları Ankara'da buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanları Toplantısı’nı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Ankara'daki Genel Merkez binasında gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya Türkiye genelinden 412 belediye başkanı katıldı. Tutuklu bulunan başkanların yerine ise vekilleri hazır bulundu. Görüşmede, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar masaya yatırıldı, olası adımlar ve hukuki süreçler değerlendirildi.

Toplantı devam ederken, CHP Genel Merkezi’nin dış cephesine tutuklu ve yargı süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı, üzerinde "Özgürlük" yazılı büyük bir afiş asıldı.

ÇİĞLİ'DE ÇIKARILAN İŞÇİLERDEN EYLEM

Toplantının sonlarına doğru, İzmir'in Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan bazı işçiler parti genel merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı. İşe iade talebinde bulunan grup, mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Grup adına konuşan Hale Ören Özdinçer, 2024 yılında işten çıkarıldıklarını belirterek, “16 arkadaşımızla birlikte hâlâ geri alınmadık. ‘Kadınız, haklıyız’ diyoruz ama henüz bir yanıt alabilmiş değiliz. İşimizi geri alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Her gün buradayız, bu eylemi sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Özdinçer, toplamda 147 işçinin işten çıkarıldığını, 49’unun geri alındığını, bir kısmının başka belediyelere yönlendirildiğini, ancak 16 kadının hâlâ beklemede olduğunu söyledi.