CHP'nin Kurban Bayramı programı netleşti

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, partilerin bayramlaşma programları da netlik kazanmaya başladı.
Buna göre CHP, Kurban Bayramı'nda bir program düzenlemeyeceğini açıkladı..
Gerekçe olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gösterilen programla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamasında detay verdi.
"BAYRAMLAŞMA PROGRAMIMIZ OLMAYACAK"
Yücel, şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman, 'Bayram, bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda da aynı noktadayız.
Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir bayramlaşma programımız olmayacak.
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