CHP'nin Kurban Bayramı programı netleşti

AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, partilerin bayramlaşma programları da netlik kazanmaya başladı.

Buna göre CHP, Kurban Bayramı'nda bir program düzenlemeyeceğini açıkladı..

Gerekçe olarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gösterilen programla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamasında detay verdi.

"BAYRAMLAŞMA PROGRAMIMIZ OLMAYACAK"

Yücel, şu ifadeleri kullandı: